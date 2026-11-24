A fabricante chinesa BYD, líder mundial de vendas de veículos elétricos, anunciou que vai recorrer da decisão de um tribunal neerlandês que proibiu a comercialização do seu modelo Ti7 na União Europeia por alegada cópia do Land Rover Defender.

Desde sexta-feira, o veículo utilitário desportivo (SUV) Ti7 está impedido de ser comercializado na União Europeia (UE) e de ser produzido na fábrica da BYD na Hungria, embora o modelo ainda não fosse fabricado naquela unidade.

Segundo a decisão preliminar, o desenho do veículo chinês viola os direitos de propriedade intelectual da Jaguar Land Rover, ao reproduzir "elementos característicos e distintivos" do Defender.

"A BYD manifesta o seu firme desacordo com a decisão e vai recorrer", afirmou a fabricante chinesa em comunicado.

"O Ti7 é o resultado dos processos independentes de desenho da BYD e não viola quaisquer direitos da Jaguar Land Rover. Recorreremos a todas as vias legais para demonstrar que a decisão está errada", acrescentou.

A fabricante britânica acusou a BYD de ter recorrido a técnicas de "engenharia inversa" para reproduzir o desenho do Defender, o seu modelo mais popular, com vendas superiores a 100 mil unidades em 2025.

Na sequência da ação judicial, as autoridades realizaram buscas às instalações da empresa chinesa nos Países Baixos, visando apreender documentos relacionados com o desenvolvimento do Ti7.

O modelo é comercializado sob a marca Fang Cheng Bao, lançada pela BYD em 2023 para competir no segmento de veículos todo-o-terreno de gama alta, dominado por fabricantes como a Toyota e a Land Rover.

Segundo especialistas do setor automóvel citados pela imprensa chinesa, as fabricantes do país deverão acompanhar de perto a evolução do processo judicial, perante os riscos legais associados à expansão internacional.

A crescente aposta nos mercados estrangeiros surge numa altura em que o setor automóvel chinês enfrenta uma forte concorrência interna, após vários anos de rápida expansão da produção de veículos elétricos, impulsionada por subsídios estatais.

O excesso de capacidade produtiva e o abrandamento da procura intensificaram a guerra de preços entre as fabricantes, pressionando as margens de lucro.

De acordo com previsões do banco norte-americano JPMorgan, as fabricantes chinesas deverão vender cerca de 2,5 milhões de veículos nos países da Europa Ocidental em 2028, um aumento de 150% face ao milhão de unidades comercializadas no ano passado.