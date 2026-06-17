Chinesa DeepSeek supera 43 mil milhões de euros em valor de mercado

A empresa chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek ultrapassou uma valorização de 50 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros) após a sua primeira ronda de financiamento.

A empresa, que lançou em abril o seu mais recente modelo de IA, denominado V4, surpreendeu o setor tecnológico no início de 2025 com um modelo de linguagem de baixo custo capaz de rivalizar com concorrentes norte-americanos.

Segundo o Wall Street Journal e o The Information, que citam fontes próximas do processo, a DeepSeek arrecadou recentemente mais de 50 mil milhões de yuan (cerca 6,4 mil milhões de euros), numa operação que avalia a empresa em mais de 50 mil milhões de dólares.

A título de comparação, a empresa norte-americana Anthropic está avaliada em cerca de 96,5 mil milhões de dólares (83 mil milhões de euros) após uma ronda de financiamento de 6,5 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros), enquanto a OpenAI atingiu uma valorização de cerca de 85,2 mil milhões de dólares (mais de 73 mil milhões de euros).

As duas empresas norte-americanas iniciaram nas últimas semanas diligências para uma eventual entrada em bolsa, o que poderá indicar que o ciclo de financiamento privado em valores recorde está a aproximar-se dos seus limites.

O Wall Street Journal e o The Information indicam ainda que o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, realizou o maior investimento da ronda, no valor aproximado de 20 mil milhões de yuan (2,5 mil milhões de euros).

Os dois órgãos referem também que o Fundo Nacional de Investimento na Indústria da Inteligência Artificial, apoiado pelo Governo chinês, investiu cerca de mil milhões de yuan (127 milhões de euros) diretamente na DeepSeek.

Entre os restantes investidores figuram alegadamente a tecnológica Tencent, a plataforma de comércio eletrónico JD.com, o fabricante de baterias CATL e a editora de videojogos NetEase.

Os sistemas da DeepSeek são de código aberto ('open source'), o que significa que o seu funcionamento interno é público e pode ser adaptado por programadores às suas necessidades.

No entanto, à semelhança de outras ferramentas chinesas de IA, a DeepSeek evita abordar temas habitualmente censurados na China, como a repressão dos protestos da Praça Tiananmen, em 1989.