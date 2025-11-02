Chips da Nexperia: o que são e porque estão a provocar uma crise que ameaça toda a indústria automóvel?

O setor automóvel vive uma crise à escala global, que deixa a União Europeia (UE), os Estados Unidos e a China de costas voltadas. Estão em curso negociações para a resolução, mas a incerteza é a sensação que domina o setor.Um dos grandes fatores de tensão está ligado aos chips semicondutores da Nexperia, essenciais para o funcionamento dos carros.Com muitas empresas dependentes da cadeia de produção da Nexperia, disrupções do ponto de vista de âmbito geopolítico (ou de qualquer outro) podem gerar uma crise à escala global. Ora, a empresa está sediada nos Países Baixos, onde o controlo da mesma foi tomado de forma unilateral pelo governo.Na origem estão as tensões comerciais que cresceram nos últimos meses, sobretudo entre EUA e China (a começar pela guerra de tarifas), mas que se estenderam também à Europa. Ora, a resposta de Pequim não tardou, com a decisão de suspender a exportação de produtos fabricados pela Nexperia, sendo que a cadeia de produção está estabelecida na China.Recorde-se que a chinesa Wingtech adquiriu 100% do capital da Nexperia em 2019, com um investimento de 3,6 mil milhões de euros.Por esta altura, estão em curso negociações para a retoma do comércio dos chips semicondutores da Nexperia, mas as tensões comerciais são uma barreira. UE, EUA e China querem ganhar espaço na indústria automóvel e a competição é feroz. No que diz respeito a um eventual aliviar das tensões, nada é certo até ao momento.De qualquer forma, Pequim fez saber, no sábado, que vai estabelecer “isenções” à exportação de chips da Nexperia para empresas que cumpram determinados requisitos. O anúncio permite aliviar, ainda que de forma parcial as tensões.Porque são estes chips tão importantes?Os chips semicondutores da Nexperia suportam as mais variadas funcionalidades dos carros em que estão instalados (luzes, chassis, medidas de segurança, ar condicionado, entre outras). São muito pequenos mas, em conjunto, são cruciais para funções que damos como garantidas nos automóveis. Um modelo de moderno pode incluir entre mil e três mil chips como estes..Tarifas castigam Volkswagen: prejuízo de 1,3 mil milhões no terceiro trimestre.Autoeuropa com produção assegurada até ao final da próxima semana\n.China espera que UE “apoie o livre comércio” e se “oponha ao protecionismo”\n