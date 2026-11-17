Mais um caso de um ciberataque de grandes proporções. Na segunda-feira, alguns dos sites com maior tráfego em todo o mundo foram alvo de um ataque informático, de acordo com investigadores da plataforma Report Uri, citados pela Reuters.

Através da plataforma Optimizely, 178 sites (que acabaram por não ficar comprometidos) foram alvo dos atacantes. São os casos do Ikea, Zoom, CNN, Air France-KLM, HSBC e Equifax. O resultado foi o roubo de criptomoedas e dados bancários, ao passo que sistemas iOS (iPhones, por exemplo) foram infetados através de ligações maliciosas.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, 16 de novembro. Apesar da enorme abrangência e de o ataque ter durado cerca de 19 horas, o roubo não foi além de 7 mil dólares em criptomoedas (entre as quais a Bitcoin), um valor relativamente pequeno.

De acordo com a investigação da Report URI, um malware permitia alterar o destinatário de transferências ou captar dados de cartões inscritos por utilizadores nos campos de pagamentos dos sites, por exemplo. No caso dos dispositivos da Apple, um script malicioso afetou modelos anteriores às versões iOS 18.7.3 e ao iOS 26.3 (estas corrigem o erro).