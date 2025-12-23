Ciberataque impede Correios da França de entregar encomendas pelo segundo dia

Os serviços da La Poste, correio francês, continuam sem conseguir entregar encomendas, pelo segundo dia consecutivo, depois de um ciberataque que afetou os serviços informáticos.O ministro da Economia francês, Roland Lescure, garantiu que o ataque, é agora “de baixa intensidade”, mas precisou que continua a afetar os serviços da empresa, que trabalha para poder entregar todas as suas encomendas antes do Natal.“A prioridade é que todas as encomendas cheguem antes do Natal e, graças ao trabalho dos carteiros, que estão a acelerar o seu trabalho, dizem-me que vão conseguir”, afirmou Roland Lescure na televisão BFMTV.O ministro acrescentou que a logística da La Poste continua a funcionar, pelo que as encomendas estão a chegar aos correios, mas que todo o serviço informático está lento, não havendo comunicação com os clientes.Além disso, os correios estão fechados ou têm dificuldades em receber todos os clientes, pelo que as entregas estão a sofrer muitos atrasos.O ciberataque ocorreu na semana do Natal, a mais movimentada em termos de saturação da La Poste, que nos últimos dois meses do ano distribui cerca de 180 milhões de encomendas.Em causa, está um incidente de “negação de serviço”, que consiste em saturar os serviços informáticos da empresa, fazendo-os colapsar com milhões de pedidos.Segundo Lescure, não houve roubo de dados, o que considerou ser uma boa notícia.De acordo com vários especialistas consultados pela imprensa local, este tipo de ciberataque não visa obter um benefício económico, mas sim afetar a reputação de uma empresa ou de um país.A intensidade do ataque sofrido pela La Poste, acrescentam, requer um grande investimento económico. .Ciberataques potenciados por IA afetam 48% das PME em Portugal