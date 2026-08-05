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Cibersegurança: perdas não cobertas por seguradoras disparam para 700 mil milhões em 2030

Em causa está uma quadruplicação do valor em apenas sete anos (desde 2023). Quase quatro em cada cinco seguradoras ainda não integram IA, de acordo com uma análise da NTT Data.
Cibersegurança: perdas não cobertas por seguradoras disparam para 700 mil milhões em 2030
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O desenvolvimento da tecnologia acelera, de forma particular na Inteligência Artificial. Com isto, as organizações veem-se obrigadas a proteger-se, mas uma coisa é certa: as penalizações financeiras vão, também elas, acelerar.

Aquelas que não estão cobertas por seguros poderão atingir os 700 mil milhões de euros até 2030. Em causa está um disparo de 309% face a 2023 (171 mil milhões de euros registados), o que significa que o valor vai mais do que quadruplicar neste período considerado.

Os dados fazem parte das conclusões de Insurtech Global Outlook 2026, um estudo elaborado pela NTT Data que incide sobre o setor dos seguros. Estes formam parte do ecossistema empresarial, pelas garantias que permitem às empresas. E também aqui, o uso de Inteligência Artificial (IA) é crucial.

É que, de acordo com as conclusões da mesma análise, "a criação de operações nativas em IA e assentes em modelos baseados em agentes poderão permitir às seguradoras alcançar poupanças de custos de até 35%, através da automação e da otimização de processos", pode ler-se. No entanto, as empresas do setor ainda estão substancialmente atrasadas neste parâmetro.

Pouco mais de uma em cada cinco seguradoras (22%) conseguiram escalar a IA para fase de produção, apesar de dois terços dos profissionais (66%) já usarem ferramentas de IA.

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