CIP alerta para perturbações nas empresas devido a falha nos serviços da Microsoft

A falha nos serviços da Microsoft está a provocar "graves perturbações operacionais" em empresas de vários setores, à escala mundial, obrigando ao adiamento de operações, disse à Lusa o diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Em declarações à Lusa, Rafael Alves Rocha adiantou que ainda são escassas as informações disponíveis para avaliar a real dimensão dos impactos da falha nas empresas portuguesas.

O responsável explicou que as empresas estão a recorrer a alternativas para contornar os bloqueios e assegurar o normal funcionamento da atividade diária, mas veem-se obrigadas a adiar operações, reuniões e a divulgação de informações, entre outras atividades.

Ainda assim, o diretor-geral da CIP considera que o impacto económico deverá ser mitigado, uma vez que os serviços estão a ser restabelecidos.

Segundo o Rafael Alves Rocha, as perturbações deverão ser temporárias e desvanecer-se nas próximas horas ou dias, permitindo compensar as quebras de atividade registadas até ao momento.

Os serviços Microsoft 365 para empresas em todo o mundo continuam hoje com falhas, dificultando o acesso ao correio eletrónico Outlook e ao serviço de ‘cloud’ OneDrive.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, são afetados por estas falhas nos serviços da empresa norte-americana, que podem afetar cerca de 430 milhões de pessoas.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.