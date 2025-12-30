Citigroup aprova venda da unidade russa, com perda de mil milhões

O Citigroup vai vender à Renaissance Capital a unidade de negócios que tem na Rússia. O negócio vai resultar numa perda anterior a impostos na ordem de 1,2 mil milhões de dólares (1,02 mil milhões de euros).De acordo com o documento publico pelo regulador norte-americano, a transação deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2026.A venda da AO Citibank foi aprovada na segunda-feira pela direção do gigante norte-americano da banca. Em comunicado, este último faz saber que resulta numa "perda anterior a impostos no quarto trimestre de 2025".O valor, ainda assim, poderá sofrer alterações futuras, nomeadamente em função do câmbio de rublos para dólares.Recorde-se que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou o negócio em novembro.A operação restante do Citigroup na Rússia continua à venda, depois da decisão tomada em agosto de 2022 de reduzir as operações e exposição à Rússia. Em causa estão cortes em matéria de banca de consumo e banca comercial..Citigroup prepara-se para levar 900 para Dublin