Citigroup aprova venda da unidade russa, com perda de mil milhões

O gigante norte-americano opera no setor da banca e tem, desde 2022, o objetivo de reduzir operações na Rússia. Agora, a respetiva direção aprovou a venda da AO Citibank à Renaissance Capital.
O Citigroup vai vender à Renaissance Capital a unidade de negócios que tem na Rússia. O negócio vai resultar numa perda anterior a impostos na ordem de 1,2 mil milhões de dólares (1,02 mil milhões de euros).

De acordo com o documento publico pelo regulador norte-americano, a transação deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2026.

A venda da AO Citibank foi aprovada na segunda-feira pela direção do gigante norte-americano da banca. Em comunicado, este último faz saber que resulta numa "perda anterior a impostos no quarto trimestre de 2025".

O valor, ainda assim, poderá sofrer alterações futuras, nomeadamente em função do câmbio de rublos para dólares.

Recorde-se que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou o negócio em novembro.

A operação restante do Citigroup na Rússia continua à venda, depois da decisão tomada em agosto de 2022 de reduzir as operações e exposição à Rússia. Em causa estão cortes em matéria de banca de consumo e banca comercial.

