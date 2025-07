Clan conseguiu mais de 20 mil contratações no seu primeiro ano

Ao longo destes 12 meses, as cinco vagas mais procuradas na plataforma foram Empregado/a de Refeitório, Operador(a) de Produção, Empregado/a de Armazém, Assistente de Loja e Auxiliar de Produção. Por distribuição de ofertas de emprego, o setor de Engenharia, Fabrico e Produção lidera com 27% das ofertas, seguido do da Hotelaria e Turismo, com 17%, e Logística, Transportes e Distribuição, com 16%, detalha a empresa.