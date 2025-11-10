DN DN Brasil Men's Health Women's Health
CMVM alerta que FNBC Invest/Seven Bank não está autorizada a intermediação financeira

O supervisor lembrou que as entidades autorizadas a prestar serviços de investimento em instrumentos financeiros em Portugal podem ser consultadas na sua página.
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta segunda-feira, 10, que a entidade FNBC Invest, que também utiliza a marca Seven Bank, não está habilitada para atividade de intermediação financeira.

Numa nota publicada na sua página oficial na internet, o regulador do mercado financeiro advertiu também que aquela entidade “não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”, além de qualquer outra atividade sujeita à supervisão da CMVM.

CMVM
CMVM suspende negociação das ações da Impresa, dona da SIC e do Expresso
CMVM
FNBC Invest/Seven Bank

