CNMV de Espanha aprova integração de negócios do Banco Santander

A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha aprovou a integração das divisões de gestão de fundos de investimento e de 'private banking' do Banco Santander, informa o Santander Asset Management (AM).A unificação dos dois negócios, que o banco acredita serem complementares, cria uma entidade com cerca de 127 mil milhões de euros em ativos sob gestão, a cargo de uma equipa de cerca de 130 especialistas em investimento.Após a integração, será criada uma nova unidade de soluções personalizadas de gestão de património dentro da divisão de investimento do Santander AM, um serviço que já gere cerca de 28 mil milhões de euros em carteira e ocupa cerca de 60 profissionais.Para Martín Chocrón, diretor do Santander AM Espanha, a integração é uma oportunidade para crescer, continuar a inovar e reforçar a liderança na gestão discricionária e de ativos.Víctor Allende, administrador do Santander Private Banking em Espanha, destaca que a fusão permitirá integrar as melhores competências de ambas as gestoras de ativos.