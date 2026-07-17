Coca-Cola sofre alvo de ataque informático que obriga a interromper produção da Fairlife nos EUA

A Coca-Cola foi alvo de um ataque pirata que obrigou a interromper a produção do leite da marca fairlife, nos EUA. Num comunicado ao regulador (SEC, na sigla em ingês), a The Coca-Cola Company fez saber que a fairlife identificou, na quinta-feira, 17 de julho, "acesso não autorizado, por terceiros, a uma parte dos sistemas, incluindo sistemas ligados à produção, em conexão a um evento de ransomeware", pode ler-se. Ainda assim, a empresa esclarece que o leite não se alterou e o problema está delimitado ao território dos EUA.

"A qualidade e segurança do produto não foram impactadas. Ainda assim, como resultado do incidente, as operações de produção na fairlife nos EUA foram temporariamente suspensas", acrescenta a empresa.

"As operações da fairlife no Canadá não foram impactadas" e seguem-se investigações internas. "A investigação e averiguação do impacto do incidente está em curso, com a assistência externa de consultores e especialistas em cibersegurança", sublinha ainda, no documento.

A empresa faz saber ainda que "notificou as autoridades", mas não esclarece sobre se houve extravio de dados sensíveis, por exemplo. A marca fairlife é detida pela Coca-Cola Company e conta com leite que beneficia de um alto teor de proteína. A produção tem lugar em fábricas localizadas no território dos EUA e Canadá.