Colaboradores da Sword Health amealham mais de 46 milhões com venda de ações

Em comunicado, empresa refere que a iniciativa envolveu 205 colaboradores atuais e antigos em Portugal, sendo a segunda vez que promove este tipo de venda, que também incluiu trabalhadores nos EUA.
O fundador e CEO da Sword Health, Virgílio Bento.DR
A Sword Health, unicórnio português, realizou uma venda privada de ações detidas por trabalhadores, o que lhes permitiu arrecadar 54 milhões de dólares (cerca de 46,5 milhões de euros).

A iniciativa, partilhada pela empresa em comunicado, envolveu 205 colaboradores atuais e antigos em Portugal, sendo a segunda vez que a Sword Health promove este tipo de venda, que também incluiu trabalhadores nos EUA.

A primeira venda, em junho do ano passado, gerou 55 milhões de dólares (aproximadamente 51 milhões de euros) apenas entre os colaboradores portugueses, mas somando os EUA, o total foi de 100 milhões de dólares.

Para este ano, 40 milhões de dólares foram obtidos pelos 205 participantes em Portugal, com 82 pessoas nos EUA contribuindo para o total.

Desde o início das vendas privadas, a empresa já permitiu um encaixe total de 200 milhões de dólares.

Na mesma nota, o CEO, Virgílio Bento, destacou que o objetivo é reconhecer o talento dos colaboradores e criar riqueza geracional em Portugal, promovendo eventos anuais de venda de ações.

Recorde-se que a Sword Health alcançou o estatuto de unicórnio, isto é, com uma avaliação superior a mil milhões de dólares, em novembro de 2021.

Unicórnio Sword Health angaria 40 milhões e passa a valer quatro mil milhões
