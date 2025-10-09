Colaboradores da Sword Health amealham mais de 46 milhões com venda de ações

A Sword Health, unicórnio português, realizou uma venda privada de ações detidas por trabalhadores, o que lhes permitiu arrecadar 54 milhões de dólares (cerca de 46,5 milhões de euros). A iniciativa, partilhada pela empresa em comunicado, envolveu 205 colaboradores atuais e antigos em Portugal, sendo a segunda vez que a Sword Health promove este tipo de venda, que também incluiu trabalhadores nos EUA.A primeira venda, em junho do ano passado, gerou 55 milhões de dólares (aproximadamente 51 milhões de euros) apenas entre os colaboradores portugueses, mas somando os EUA, o total foi de 100 milhões de dólares. Para este ano, 40 milhões de dólares foram obtidos pelos 205 participantes em Portugal, com 82 pessoas nos EUA contribuindo para o total.Desde o início das vendas privadas, a empresa já permitiu um encaixe total de 200 milhões de dólares. Na mesma nota, o CEO, Virgílio Bento, destacou que o objetivo é reconhecer o talento dos colaboradores e criar riqueza geracional em Portugal, promovendo eventos anuais de venda de ações. Recorde-se que a Sword Health alcançou o estatuto de unicórnio, isto é, com uma avaliação superior a mil milhões de dólares, em novembro de 2021..Unicórnio Sword Health angaria 40 milhões e passa a valer quatro mil milhões