Combustível e tensões no Médio Oriente afundam lucros da Ryanair em 15%

A Ryanair registou uma quebra de 15% nos lucros líquidos durante o seu primeiro semestre fiscal, abrangendo o período de abril a setembro. De acordo com o balanço financeiro divulgado esta segunda-feira pela companhia aérea de tarifas reduzidas (low cost), os resultados fixaram-se nos 2,2 mil milhões de euros.

Em comunicado, a operadora aérea explicou que a contração do desempenho financeiro foi penalizada sobretudo pela escalada dos custos com combustível e pela redução no preço médio das passagens. Este cenário adverso acabou por anular o impacto positivo da vertente operacional, período no qual a Ryanair conseguiu expandir o seu tráfego de passageiros em 6%, transportando um total recorde de 125,8 milhões de utilizadores.

A transportadora aérea sediada na Irlanda adiantou também que o valor médio das tarifas cobradas aos clientes sofreu um recuo de 4%, fixando-se nos 55,70 euros. No que respeita aos custos, a parcela de combustível que ficou exposta às oscilações de mercado por não estar abrangida por mecanismos de cobertura financeira (hedging) — correspondente a 20% do consumo total — duplicou de preço, escalando para cerca de 130 dólares por barril.

Na nota de imprensa, o líder executivo do grupo, Michael O'Leary, detalhou que a faturação da Ryanair atingiu os 10,1 mil milhões de euros na primeira metade do ano fiscal, o que representa um acréscimo de 3%. Contudo, este desempenho ao nível da receita foi largamente absorvido pelo agravamento dos encargos operacionais, que dispararam 10% e se fixaram nos 7,7 mil milhões de euros.

A quebra de rentabilidade foi muito visível no segundo trimestre fiscal, que coincide com a época de verão, onde o lucro líquido recuou 6% para 1,6 mil milhões de euros, apesar de a companhia ter transportado mais 5% de passageiros nesta fase, num total de 64,5 milhões.

Michael O'Leary esclareceu que a faturação gerada estritamente pela venda de passagens aéreas registou uma progressão marginal de apenas 1% na primeira metade do ano fiscal, somando sete mil milhões de euros. O líder da companhia aérea apontou que o acréscimo no fluxo de viajantes acabou por ser anulado pela política de desconto nas tarifas de voo.

O'Leary associou a fraqueza no valor dos bilhetes à hesitação dos viajantes devido à instabilidade geopolítica no Médio Oriente, o que motivou um atraso na compra de passagens aéreas.

Para mitigar estes riscos, o CEO adiantou que a Ryanair já assegurou 80% do combustível necessário para o ano fiscal de 2027, fixando o preço perto dos 67 dólares por barril, e contratualizou 25% do aprovisionamento para 2028 a um custo aproximado de 95 dólares por barril.

A operadora aérea, que lidera o mercado europeu em número de viajantes, confirmou a distribuição de um dividendo intercalar de 0,273 euros por título (com liquidação agendada para o encerramento de fevereiro de 2027), a par do lançamento de um novo plano de recompra de ações próprias avaliado em 800 milhões de euros, a arrancar no mesmo mês.

No que toca às projeções de atividade, Michael O’Leary reviu em baixa as metas de tráfego para o exercício fiscal em curso, que encerra em março de 2027. A transportadora prevê agora transportar 214 milhões de passageiros, face à estimativa inicial de 216 milhões, o que limitará o ritmo de crescimento anual a 3%.

No que concerne ao próximo exercício fiscal, a transportadora prevê ultrapassar a fasquia dos 220 milhões de passageiros por ano. Esta projeção de crescimento está sustentada na integração de 16 novos aviões Boeing MAX-10, cuja entrega está programada a partir da primavera de 2027.

Contudo, Michael O’Leary deixou um aviso à resiliência financeira do grupo. O líder da companhia alertou que, caso a instabilidade geopolítica no Médio Oriente se prolongue no tempo, a escalada nos preços do crude poderá inflacionar os encargos energéticos da Ryanair em aproximadamente dois mil milhões de euros ao longo do exercício fiscal de 2028.

Nesse sentido, o líder da transportadora indicou que a Ryanair está a auditar os seus gastos — priorizando as taxas aeroportuárias e os vínculos laborais —, enquanto aposta na integração de soluções de inteligência artificial para otimizar os seus níveis de produtividade.