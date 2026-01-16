Comercialização de vinho da Madeira baixou em valor e quantidade em 2025

A comercialização de vinho da Madeira em 2025 caiu 1,2% em valor e 2,6% em quantidade face ao ano anterior, registando 3,1 milhões de litros e 20,6 milhões de euros de receitas de primeira venda.De acordo com dados divulgados esta sexta-feira, 16, pela Direção Regional de Estatística (DREM), as vendas de vinho da Madeira em 2025 em território nacional apresentaram uma variação negativa face a 2024, quer em quantidade (-13,8%), quer em valor (-8,7%).“Naquele ano, a comercialização no mercado nacional atingiu os 561,2 mil litros e rendeu um valor aproximado de 5,6 milhões de euros, dos quais 468,2 mil litros e 4,6 milhões de euros foram de vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira”, refere a autoridade regional.Já as exportações para os países da União Europeia rondaram os 1,6 milhões de litros, gerando uma valorização de 7,3 milhões de euros, o que representou variações homólogas positivas de 4,8% em quantidade e 6,8% em valor.Por sua vez, as exportações para os países terceiros ficaram-se pelos 904,1 mil litros, produzindo uma receita de 7,7 milhões de euros e traduzindo uma diminuição de 6,6% em quantidade e 2,5% em valor.A DREM indica que nos países da União Europeia (UE) o destaque vai para o aumento das vendas no mercado francês, que continua a ser o mais importante a nível global, com variações homólogas positivas de 5,9% e 14,2% em quantidade e valor.Na Alemanha, o segundo mercado mais importante da UE, verificou-se uma quebra em valor (-6,4%), mas um aumento em quantidade (+0,6%) e na Bélgica, o terceiro mercado mais relevante da UE, verificou-se um crescimento de 21,0% em quantidade e 7,3% em valor.“No mercado extracomunitário, os Estados Unidos da América, continuam como o destino mais importante para o vinho Madeira, tendo observado uma quebra de 0,8% e 4,5% em quantidade e valor, respetivamente”, sublinha a autoridade regional de estatística.O mesmo ocorreu no Reino Unido, onde se observou um decréscimo de 1,1% em quantidade, mas um aumento de 9,8% em valor.No Japão, houve também a quebra em quantidade (-7,1%) e em valor (-4,7%).“Do total comercializado, 77,3% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,88 euros/litro (7,84 euros/litro no ano de 2024). O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,84 euros/litro (+0,02 euros/litro que em 2024)”, refere a DREM.A autoridade regional de estatística divulgou também dados referentes ao bordado da Madeira, um produto tradicional certificado que registou em 2025 uma receita de primeira venda aproximada dos 446,8 milhares de euros (-12,4% que em 2024).No ano em análise, do total certificado pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, 7,1% correspondeu a exportações para a União Europeia, 68,2% a exportações para países terceiros e 24,7% a vendas em Portugal.No mercado extracomunitário, o destaque vai para os Estados Unidos, com vendas de 227,5 milhares de euros (-14,6% em relação ao ano anterior), que correspondem a 50,9% do valor do bordado certificado, seguido do Reino Unido com vendas de 75,9 milhares de euros (+30,1% face ao ano precedente).No mercado comunitário, o único país de relevo foi a Itália (31,5 milhares de euros, menos 29,1% face a 2024).O mercado regional também registou um decréscimo nas vendas (-16,5% que em 2024), rondando os 106,3 milhares de euros. .Comercialização de vinho da Madeira ultrapassou 5,3 milhões de euros no primeiro trimestre