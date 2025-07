Comissão de inquérito ao grupo açoriano SATA vai ouvir gestores e políticos

A comissão parlamentar de inquérito foi criada por proposta do deputado único do Chega, José Pacheco, com o objetivo de "analisar as causas do significativo agravamento do desequilíbrio económico e financeiro do Grupo SATA entre 2013 e 2019", bem como "o exercício da sua tutela política e o desempenho dos órgãos sociais das empresas", entre 2020 e 2022.