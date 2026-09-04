Comissão de Trabalhadores da Seat vê emprego garantido até 2030

A Comissão de Trabalhadores da Seat considerou que o emprego está “garantido até ao ano de 2030” e mostra-se “mais tranquila quanto ao futuro da empresa”, que emprega mais de 13.000 trabalhadores.

A mensagem foi transmitida à agência de notícias EFE pelo presidente da Comissão de Trabalhadores, Matías Carnero (UGT), que participou na reunião do Conselho de Supervisão de quinta-feira, em que foi aprovado o plano de reestruturação concebido pela direção da Volkswagen para transformar o grupo e melhorar a eficiência e competitividade.

Depois de alguns meios de comunicação alemães terem noticiado que a Volkswagen tencionava eliminar a marca Seat, o mais tardar, no final de 2029, a marca esclareceu que não foi tomada qualquer decisão e que o conselho de supervisão da Volkswagen também não fez referência à Seat entre os acordos adotados na quinta-feira.

Nesse contexto, Carnero explicou que, nessa reunião, exigiu “um plano para a Seat”.

A preocupação inicial com a marca deu lugar, após a reunião, à sensação de que a direção da Volkswagen aposta tanto na Cupra como na Seat, afirmou Carnero, que se mostra agora “mais tranquilo quanto ao futuro da empresa”.

Além disso, a responsável deixou claro que uma coisa é a marca Seat e outra é a empresa Seat SA, a filial espanhola do grupo Volkswagen, que agrupa as marcas Seat e Cupra.

Enquanto se aguarda por desenvolvimentos sobre o plano de reestruturação do Grupo Volkswagen e quais as consequências para a Seat, Carnero recorda que a Seat já cortou pessoal nos últimos anos, graças a um plano de saídas para os trabalhadores com mais de 61 anos.

No entanto, insiste na necessidade de uma plataforma elétrica para a fábrica de Martorell (Espanha), a fim de garantir a carga de trabalho a médio prazo.

Na quinta-feira, o Conselho de Supervisão da Volkswagen (que detém marcas como a VW, a Seat e a Cupra, a Audi e a Porsche) aprovou, por unanimidade, um plano de reestruturação que prevê a eliminação de aproximadamente 50.000 postos de trabalho em todo o mundo até final da década, o dobro do previsto num plano anterior.

A maior fabricante automóvel da Europa já tinha anunciado a intenção de cortar 50.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030, principalmente na principal marca.

Um corte total de 100.000 postos de trabalho representaria aproximadamente 15% da força de trabalho do grupo.