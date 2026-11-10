Comissão Europeia dá ‘luz verde’ à aquisição total da Europcar pela Volkswagen

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira a aquisição do controlo exclusivo da empresa francesa Europcar Mobility Group pela alemã Volkswagen, por considerar que a operação não levanta problemas de concorrência no mercado europeu do aluguer de automóveis.

“A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento da União Europeia relativo às concentrações de empresas, a aquisição do controlo exclusivo da Europcar Mobility Group S.A. - Europcar -, empresa francesa, pela Volkswagen Aktiengesellschaft, empresa alemã”, indica o executivo comunitário em comunicado.

De acordo com Bruxelas, a operação relativa ao setor do aluguer de automóveis “não suscita preocupações em matéria de concorrência, tendo em conta o seu impacto limitado na estrutura do mercado”.

A decisão diz respeito à passagem para a Volkswagen do controlo exclusivo da Europcar Mobility Group, empresa com sede em França e presença internacional no setor dos serviços de mobilidade.

A Volkswagen já participava no capital da Europcar desde 2022, quando, em conjunto com a sociedade de investimento Attestor e a neerlandesa Pon Holdings, adquiriu a empresa francesa através da sociedade Green Mobility Holding.

Apesar de deter 66% do capital desta sociedade, o fabricante alemão partilhava o controlo estratégico da Europcar com os restantes parceiros.

A operação agora aprovada pela Comissão Europeia visa, assim, transferir esse controlo conjunto para a Volkswagen, que passará a exercer controlo exclusivo sobre a empresa.

A operação foi analisada pela instituição através do procedimento simplificado de controlo das concentrações, utilizado em operações que, à partida, não apresentam riscos significativos para a concorrência.

Fundada em 1949, a Europcar é um dos operadores históricos do aluguer de automóveis na Europa.

O grupo disponibiliza serviços de aluguer de viaturas ligeiras e comerciais, através de uma rede própria e de parceiros e franchisados, estando presente em mais de 130 países.

O grupo dispõe de uma frota de cerca de 270 mil veículos e realiza anualmente dezenas de milhões de dias de aluguer, segundo informação institucional da empresa.

A Volkswagen, por seu lado, é um dos maiores fabricantes automóveis mundiais, com sede em Wolfsburg, na Alemanha.

O grupo integra várias marcas, entre as quais Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, Porsche, Bentley e Lamborghini, além das divisões de veículos comerciais e serviços financeiros.