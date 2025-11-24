Comissão Europeia levanta questões sobre compra da Downtown pela UMG

A Comissão Europeia levantou hoje reticências à proposta de aquisição da Downtown pela Universal Music Group (UMG) e aprovou a fusão entre as publicitárias Omnicom e IPG.Segundo informou o executivo comunitário, Bruxelas transmitiu à UMG que a sua proposta de aquisição da Downtown pode, numa visão preliminar, “restringir a concorrência no mercado de distribuição grossista de música gravada”.A norte-americana Downtown fornece serviços para artistas e editoras independentes pela plataforma de distribuição de música Fuga, quer com serviços de contabilidade de ‘royalties’ através da sua plataforma Curve, que oferece processamento, contabilidade, pagamento e serviços relacionados com royalties, bem como gestão de direitos.A UMG atua globalmente em gravação de música, edição musical, artigos de promoção e conteúdo audiovisual.A Comissão teme, numa averiguação preliminar e a que a UGM, cedida nos Países Baixos, tem ainda de responder, o impacto que a aquisição teria “na distribuição grossista de música gravada, potencialmente prejudicando a concorrência nesse setor”.Também hoje, Bruxelas notificou a aprovação incondicional da proposta de fusão do Interpublic Group of Companies, Inc. ('IPG') pela Omnicom Group Inc. ('Omnicom'), ambas da área dos serviços de publicidade, ‘marketing’ e comunicação, considerando que não levanta preocupações de concorrência no Espaço Económico Europeu.