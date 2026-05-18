Commerzbank aconselha acionistas a não aceitarem oferta do italiano Unicredit

O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão do Commerzbank, no qual o Estado alemão possui uma participação de 12%, recomendam aos acionistas a não aceitarem a oferta de troca de ações lançada pelo banco italiano UniCredit.

O Commerzbank informou esta segunda-feira, 18, que espera conseguir mais valor com a sua estratégia como banco independente.

O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão consideram que a oferta do UniCredit "não fornece um prémio adequado e não reflete o valor fundamental do Commerzbank".

O UniCredit apresentou uma oferta de 0,485 ações do banco italiano por cada ação do alemão, que segundo o Commerzbank representa 31,07 euros por ação e de acordo com o UniCredit 34,35 euros por ação.

A troca voluntária de ações do UniCredit por todas as ações do Commerzbank, que agora custam cerca de 37 euros cada uma, avalia o banco alemão em cerca de 35.000 milhões de euros.

A administração e o Conselho de Supervisão do Commerzbank reiteram que o plano do UniCredit "é vago e envolve riscos consideráveis", como já disseram há dez dias.