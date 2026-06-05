Como estão os Direitos Humanos “a apaixonar-se” pela IA?

Frederica tinha apenas 1 ano quando foi levada pela mãe para fora da Venezuela, juntamente com os irmãos, Manuela e Leopoldo. “Foi uma prova de vida. Escapei há sete anos, pelo mar, com a minha filha agarrada ao peito”, conta Lilian Tintori, empresária e ativista pelos Direitos Humanos, ao DV. O motivo da fuga era a perseguição política que a família sofria. Em 2014, o marido de Lilian, Leopoldo López, foi detido pelo regime de Nicolás Maduro e tornou-se o primeiro preso político venezuelano a ver a sua história ganhar destaque internacional “Ele dizia, com muita força e valentia, que a Venezuela estava numa ditadura, numa crise humanitária”, diz Lilian, que fixou residência em Madrid com os filhos, e de onde continua a desenvolver o trabalho para apoiar famílias de presos políticos pelo mundo, agora com uma nova aplicação, a PX, que vai ser lançada no próximo mês.
A venezuelana fundou o programa Free Them dentro do World Liberty Congress, uma organização que reúne movimentos pró-democracia pelo mundo. Com o programa, passou a dar apoio a famílias e ativistas presos, mas refletia sobre como dar a conhecer este trabalho em várias instâncias. “É aí que entra a Inteligência Artificial. Com a IA é impressionante como podes criar uma app, um site, que responda em tempo real, em qualquer parte do mundo e em qualquer idioma, o que uma mãe de um preso precisa de saber”, diz Lilian.
O nome PX foi escolhido por Frederica e representa o P de presos políticos e EX, de ex-presos, pelo som da letra X em inglês. A app vai funcionar em dois segmentos: um para as famílias de presos políticos e um para quem já está em liberdade e precisa de reintegração. Nos dois existem manuais práticos para fornecer apoio emocional, informações sobre o sistema legal de cada país e a nível internacional, estratégias de comunicação para que as famílias possam dar visibilidade aos casos, além de registros de vários casos.
“Fizemos tudo em dois dias com o suporte da Human Rights Foundation (HRF) e estamos prontos. Temos o projeto e agora a tecnologia. Agora vamos crescer e isso deixa-me muito feliz, porque mais famílias vão ter as ferramentas para fomentar um caminho para a liberdade. Com IA transformamos dor em ação, em resiliência, em proatividade”, explica a ativista.
A apresentação da PX foi feita esta semana no palco do Oslo Freedom Forum, realizado na capital norueguesa, evento da HRF que é considerado o maior encontro de Direitos Humanos do mundo. A app de Lilian é apenas uma das dezenas de produtos desenvolvidos nos hackatons da fundação. Ao seu lado, a jovem ativista ruandesa Anaïse Kanimba apresentava a Zuka, a sua aplicação, que permite a criação de avatares anónimos para que ativistas possam denunciar a situação no Ruanda. O nome, no seu idioma nativo, significa ‘ressurgir’ e a inspiração foi tirada do caso mais recente de repercussão no país, a morte de um comunicador no passado dia 6 de maio, depois de cinco anos preso por fazer denúncias contra a Administração do presidente Paul Kagame.
“Aquele era o dia em que ele deveria ser libertado e anunciaram que foi encontrado morto. Aquilo atingiu-me de uma maneira... E comecei a pensar, como poderia usar a IA? Pensei em digital influencers em IA, a falar sobre problemas que as pessoas gostariam de contar, especialmente os mais jovens. Queria fazer ressurgir a sua voz”, conta Anaïse ao DV.
Com a aplicação, qualquer pessoa pode criar um perfil e fazer vídeos curtos através de uma conta que é gerada na Nostr, uma rede que permite publicar informação sem depender de uma rede social central. Nenhuma empresa detém contas de utilizador e nenhuma aplicação controla a rede, o que dificulta a exclusão de utilizadores das plataformas por regimes políticos. “Se um vídeo criado pela Zuka for apagado do X, ele volta, porque está no Nostr”, explica a fundadora.
Nem Anaïse, nem Lilian tinham qualquer relação com tecnologia no início das suas caminhadas como ativistas pelos Direitos Humanos, mas explicam a necessidade urgente para se apropriarem destes recursos: “As ditaduras também a estão a utilizar”, explica a ruandesa, a contar o seu próprio exemplo. Filha de Paul Rusesabagina, sobrevivente do genocídio do Ruanda e reconhecido pela sua atuação humanitária que inspirou o filme Hotel Ruanda, ela e a irmã descobriram estar sob vigilância pelo Pegasus, o spyware israelita, durante o período em que o pai esteve preso pelo regime de Kagami. “O telemóvel da minha irmã foi vistoriado e viram que estava lá instalado. A sensação foi de uma violação. Eles estavam a acompanhar todos os nossos passos”, recorda.
Hoje, as duas têm a certeza de que, como disse Lilian no palco, “os Direitos Humanos estão a apaixonar-se pela Inteligência Artificial”. Querem espalhar a mensagem de que “isto vem para o bem do futuro. Temos de usá-la também, e usá-la para o bem. Não tenham medo, medo devemos ter se não soubermos usar”, completa a venezuelana.
*A jornalista viajou a convite do Oslo Freedom Forum.