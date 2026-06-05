Como estão os Direitos Humanos “a apaixonar-se” pela IA?

“Fizemos tudo em dois dias com o suporte da Human Rights Foundation (HRF) e estamos prontos. Temos o projeto e agora a tecnologia. Agora vamos crescer e isso deixa-me muito feliz, porque mais famílias vão ter as ferramentas para fomentar um caminho para a liberdade. Com IA transformamos dor em ação, em resiliência, em proatividade”, explica a ativista.

A apresentação da PX foi feita esta semana no palco do Oslo Freedom Forum, realizado na capital norueguesa, evento da HRF que é considerado o maior encontro de Direitos Humanos do mundo. A app de Lilian é apenas uma das dezenas de produtos desenvolvidos nos hackatons da fundação. Ao seu lado, a jovem ativista ruandesa Anaïse Kanimba apresentava a Zuka, a sua aplicação, que permite a criação de avatares anónimos para que ativistas possam denunciar a situação no Ruanda. O nome, no seu idioma nativo, significa ‘ressurgir’ e a inspiração foi tirada do caso mais recente de repercussão no país, a morte de um comunicador no passado dia 6 de maio, depois de cinco anos preso por fazer denúncias contra a Administração do presidente Paul Kagame.

“Aquele era o dia em que ele deveria ser libertado e anunciaram que foi encontrado morto. Aquilo atingiu-me de uma maneira... E comecei a pensar, como poderia usar a IA? Pensei em digital influencers em IA, a falar sobre problemas que as pessoas gostariam de contar, especialmente os mais jovens. Queria fazer ressurgir a sua voz”, conta Anaïse ao DV.

Com a aplicação, qualquer pessoa pode criar um perfil e fazer vídeos curtos através de uma conta que é gerada na Nostr, uma rede que permite publicar informação sem depender de uma rede social central. Nenhuma empresa detém contas de utilizador e nenhuma aplicação controla a rede, o que dificulta a exclusão de utilizadores das plataformas por regimes políticos. “Se um vídeo criado pela Zuka for apagado do X, ele volta, porque está no Nostr”, explica a fundadora.

Nem Anaïse, nem Lilian tinham qualquer relação com tecnologia no início das suas caminhadas como ativistas pelos Direitos Humanos, mas explicam a necessidade urgente para se apropriarem destes recursos: “As ditaduras também a estão a utilizar”, explica a ruandesa, a contar o seu próprio exemplo. Filha de Paul Rusesabagina, sobrevivente do genocídio do Ruanda e reconhecido pela sua atuação humanitária que inspirou o filme Hotel Ruanda, ela e a irmã descobriram estar sob vigilância pelo Pegasus, o spyware israelita, durante o período em que o pai esteve preso pelo regime de Kagami. “O telemóvel da minha irmã foi vistoriado e viram que estava lá instalado. A sensação foi de uma violação. Eles estavam a acompanhar todos os nossos passos”, recorda.

Hoje, as duas têm a certeza de que, como disse Lilian no palco, “os Direitos Humanos estão a apaixonar-se pela Inteligência Artificial”. Querem espalhar a mensagem de que “isto vem para o bem do futuro. Temos de usá-la também, e usá-la para o bem. Não tenham medo, medo devemos ter se não soubermos usar”, completa a venezuelana.

*A jornalista viajou a convite do Oslo Freedom Forum.