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Como estão os Direitos Humanos “a apaixonar-se” pela IA?

Desde novas apps até recursos para 'burlar' monitorização de conteúdos nas redes sociais, a Inteligência Artificial tem feito parte, cada vez mais, da vida de ativistas humanitários pelo mundo todo.
Lilian Tintori é esposa de Frederico López, preso político no regime de Nicolás Maduro. Anaïse Kanimba é filha de Paul Rusesabagina, ativista reconhecido pelo caso 'Hotel Ruanda'. As duas estiveram no palco do Oslo Freedom Forum, 2 de junho de 2026.
Lilian Tintori é esposa de Frederico López, preso político no regime de Nicolás Maduro. Anaïse Kanimba é filha de Paul Rusesabagina, ativista reconhecido pelo caso 'Hotel Ruanda'. As duas estiveram no palco do Oslo Freedom Forum, 2 de junho de 2026.Jan Khür/Studio Abrakadabra
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Frederica tinha apenas 1 ano quando foi levada pela mãe para fora da Venezuela, juntamente com os irmãos, Manuela e Leopoldo. “Foi uma prova de vida. Escapei há sete anos, pelo mar, com a minha filha agarrada ao peito”, conta Lilian Tintori, empresária e ativista pelos Direitos Humanos, ao DV. O motivo da fuga era a perseguição política que a família sofria. Em 2014, o marido de Lilian, Leopoldo López, foi detido pelo regime de Nicolás Maduro e tornou-se o primeiro preso político venezuelano a ver a sua história ganhar destaque internacional “Ele dizia, com muita força e valentia, que a Venezuela estava numa ditadura, numa crise humanitária”, diz Lilian, que fixou residência em Madrid com os filhos, e de onde continua a desenvolver o trabalho para apoiar famílias de presos políticos pelo mundo, agora com uma nova aplicação, a PX, que vai ser lançada no próximo mês.

A venezuelana fundou o programa Free Them dentro do World Liberty Congress, uma organização que reúne movimentos pró-democracia pelo mundo. Com o programa, passou a dar apoio a famílias e ativistas presos, mas refletia sobre como dar a conhecer este trabalho em várias instâncias. “É aí que entra a Inteligência Artificial. Com a IA é impressionante como podes criar uma app, um site, que responda em tempo real, em qualquer parte do mundo e em qualquer idioma, o que uma mãe de um preso precisa de saber”, diz Lilian.

O nome PX foi escolhido por Frederica e representa o P de presos políticos e EX, de ex-presos, pelo som da letra X em inglês. A app vai funcionar em dois segmentos: um para as famílias de presos políticos e um para quem já está em liberdade e precisa de reintegração. Nos dois existem manuais práticos para fornecer apoio emocional, informações sobre o sistema legal de cada país e a nível internacional, estratégias de comunicação para que as famílias possam dar visibilidade aos casos, além de registros de vários casos.

Lilian Tintori no palco do Oslo Freedom Forum.
Anaïse Kanimba no palco do Oslo Freedom Forum.

“Fizemos tudo em dois dias com o suporte da Human Rights Foundation (HRF) e estamos prontos. Temos o projeto e agora a tecnologia. Agora vamos crescer e isso deixa-me muito feliz, porque mais famílias vão ter as ferramentas para fomentar um caminho para a liberdade. Com IA transformamos dor em ação, em resiliência, em proatividade”, explica a ativista.

A apresentação da PX foi feita esta semana no palco do Oslo Freedom Forum, realizado na capital norueguesa, evento da HRF que é considerado o maior encontro de Direitos Humanos do mundo. A app de Lilian é apenas uma das dezenas de produtos desenvolvidos nos hackatons da fundação. Ao seu lado, a jovem ativista ruandesa Anaïse Kanimba apresentava a Zuka, a sua aplicação, que permite a criação de avatares anónimos para que ativistas possam denunciar a situação no Ruanda. O nome, no seu idioma nativo, significa ‘ressurgir’ e a inspiração foi tirada do caso mais recente de repercussão no país, a morte de um comunicador no passado dia 6 de maio, depois de cinco anos preso por fazer denúncias contra a Administração do presidente Paul Kagame.

“Aquele era o dia em que ele deveria ser libertado e anunciaram que foi encontrado morto. Aquilo atingiu-me de uma maneira... E comecei a pensar, como poderia usar a IA? Pensei em digital influencers em IA, a falar sobre problemas que as pessoas gostariam de contar, especialmente os mais jovens. Queria fazer ressurgir a sua voz”, conta Anaïse ao DV.

Com a aplicação, qualquer pessoa pode criar um perfil e fazer vídeos curtos através de uma conta que é gerada na Nostr, uma rede que permite publicar informação sem depender de uma rede social central. Nenhuma empresa detém contas de utilizador e nenhuma aplicação controla a rede, o que dificulta a exclusão de utilizadores das plataformas por regimes políticos. “Se um vídeo criado pela Zuka for apagado do X, ele volta, porque está no Nostr”, explica a fundadora.

Nem Anaïse, nem Lilian tinham qualquer relação com tecnologia no início das suas caminhadas como ativistas pelos Direitos Humanos, mas explicam a necessidade urgente para se apropriarem destes recursos: “As ditaduras também a estão a utilizar”, explica a ruandesa, a contar o seu próprio exemplo. Filha de Paul Rusesabagina, sobrevivente do genocídio do Ruanda e reconhecido pela sua atuação humanitária que inspirou o filme Hotel Ruanda, ela e a irmã descobriram estar sob vigilância pelo Pegasus, o spyware israelita, durante o período em que o pai esteve preso pelo regime de Kagami. “O telemóvel da minha irmã foi vistoriado e viram que estava lá instalado. A sensação foi de uma violação. Eles estavam a acompanhar todos os nossos passos”, recorda.

Hoje, as duas têm a certeza de que, como disse Lilian no palco, “os Direitos Humanos estão a apaixonar-se pela Inteligência Artificial”. Querem espalhar a mensagem de que “isto vem para o bem do futuro. Temos de usá-la também, e usá-la para o bem. Não tenham medo, medo devemos ter se não soubermos usar”, completa a venezuelana.

*A jornalista viajou a convite do Oslo Freedom Forum.

Lilian Tintori é esposa de Frederico López, preso político no regime de Nicolás Maduro. Anaïse Kanimba é filha de Paul Rusesabagina, ativista reconhecido pelo caso 'Hotel Ruanda'. As duas estiveram no palco do Oslo Freedom Forum, 2 de junho de 2026.
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Lilian Tintori é esposa de Frederico López, preso político no regime de Nicolás Maduro. Anaïse Kanimba é filha de Paul Rusesabagina, ativista reconhecido pelo caso 'Hotel Ruanda'. As duas estiveram no palco do Oslo Freedom Forum, 2 de junho de 2026.
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