Companhias aéreas SATA ultrapassam dois milhões de passageiros transportados

As companhias aéreas do grupo SATA atingiram, pela primeira vez na sua história, a marca de dois milhões de passageiros transportados num ano, representando um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2022, foi revelado esta quarta-feira..A empresa adianta, num comunicado enviado às redações, que as companhias aéreas do grupo (a SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, e a Azores Airlines, com ligações de e para o arquipélago dos Açores) alcançaram em 2023 a marca histórica de "dois milhões de passageiros transportados num ano".."Este é um momento histórico para o Grupo SATA, representando um crescimento de 27% no número de passageiros transportados, quando comparado com o mesmo período de 2022", adianta a companhia aérea açoriana, acrescentando que tanto a SATA Air Açores, como a Azores Airlines "têm registado um crescimento pós-pandémico extraordinário"..Em 2022, "já haviam apresentado um desempenho, em termos de passageiros transportados, de +12,1% versus 2019 (ano pré-pandemia), muito acima do registado na Europa (-26,4%) e do resto do mundo (-28,5%), segundo os dados da ICAO (International Civil Aviation Organization)", assinala a companhia, no comunicado de imprensa..Segundo a fonte, "contribuíram para este consistente aumento da procura um conjunto de iniciativas operacionais e comerciais" da companhia..Entre essas medidas operacionais e comerciais, a SATA destaca "o acréscimo de voos e diversidade de destinos oferecidos", as ações de promoção ao longo do ano com operadores turísticos e agentes de viagens, "o alargamento de acordos de 'interline' virtual com parceiros aéreos" e uma "maior disponibilidade de oferta 'online', através da presença em motores de busca de viagens globais"..A empresa assegura ainda que as perspetivas para o grupo "continuam a ser muito positivas, com uma procura continuadamente elevada e aumento de receita em mercados muito relevantes".