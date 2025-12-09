Companhias aéreas reveem em alta previsão de lucros para 33,9 mil milhões em 2025

As companhias aéreas reviram em alta as suas previsões de lucros para 33,9 mil milhões de euros em 2025 e estimam que a rentabilidade estabilize em 2026, anunciou esta terça-feira, 9, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).De acordo com a IATA, que reúne cerca de 360 transportadoras que representam 80% do tráfego aéreo mundial, os lucros líquidos acumulados das companhias em 2025 deverão atingir 39,5 mil milhões de dólares (33,90 mil milhões de euros), contra os 36 mil milhões de dólares (30,89 mil milhões de euros) previstos em junho durante a assembleia geral da associação em Nova Deli.O número de passageiros deverá continuar a crescer no próximo ano, com 5,2 mil milhões de passageiros, o que seria um novo recorde, acrescentou a associação numa conferência de imprensa na sua sede em Genebra.Esta melhoria foi atribuída pelo diretor-geral da IATA, Willie Walsh, a um desempenho melhor do que o previsto das atividades de transporte aéreo de carga, apesar das “guerras comerciais em todas as frentes desencadeadas em abril pelo presidente americano Donald Trump”.Para 2026, a IATA prevê lucros totais de 41 mil milhões de dólares, mas “uma estabilização da rentabilidade” das companhias, num contexto de problemas persistentes de disponibilidade de aviões, explicou.O limiar simbólico de 5 mil milhões de passageiros aéreos deverá ser ultrapassado no próximo ano, acrescentou a organização, que inicialmente previa que isso acontecesse já este ano, antes de rever as suas projeções em baixa em junho.Com 5,2 mil milhões de viagens de avião, este número representaria um aumento de 4,4% em relação aos 4,98 mil milhões previstos para este ano, de acordo com a IATA. O recorde anterior à pandemia, de 4,54 mil milhões de passageiros em 2019, foi batido em 2024 (4,77 mil milhões). .Companhias aéreas devem 145 milhões de euros a passageiros até setembro por atrasos e cancelamentos