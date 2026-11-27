No interior de um pinhal com 34 hectares de área fica o Woods: um empreendimento turístico que terá 66 moradias (tipologias V2 e V3), com áreas entre 530 metros quadrados (m²) e 1.120 m².

A promotora imobiliária Alecrim RE é responsável pelo projeto. Num comunicado enviado às redações, faz saber que o investimento envolvido ascende a 50 milhões de euros, em que participam a Lince Capital e a Colbert Capital Partners. Os preços das habitações começam nos 770 mil euros (T2 com 530 m²).

Localizado entre a Serra da Arrábida e Grândola, fica a 15 minutos de carro das praias da Comporta e do Carvalhal e a 1h20 de Lisboa. No centro estará uma piscina com 2.000 m² e, por perto, será possível jogar stand-up paddle.

O projeto apresenta também painéis fotovoltaicos e a possibilidade de instalar carregadores destinados a carros elétricos.

Toda a operação hoteleira ficará assegurada pelo grupo Independente Hotels. A receção vai funcionar 24 horas por dia e haverão serviços de concierge, segurança, housekeeping, um espaço de coworking e shuttle para as praias e para o Independente Comporta.