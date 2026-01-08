Compras com pagamentos digitais nos centros comerciais sobem 10% em 2025

As compras nos centros comerciais com pagamento eletrónico cresceram 10% em 2025, com os fins de semana a representarem mais de um terço da faturação, indica um estudo realizado para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).O estudo realizado pela empresa Reduniq Insights aponta para a manutenção da tendência de crescimento da faturação no universo dos centros comerciais, indica em comunicado a APCC, associação que conta com 170 associados, onde se incluem 104 conjuntos comerciais, que integram cerca de 8.500 lojas.De 2024 para 2025 houve um “aumento de 11% do número de transações”, com o valor médio por compra com meios de pagamento eletrónico a ser de 36,4 euros, indica o resumo do balanço anual da atividade do setor.“Os fins de semana mantêm um peso muito significativo na atividade de todo o ecossistema, representam cerca de 36% do total de vendas, sendo o sábado o melhor dia de toda a semana, com 19%, e o domingo o segundo melhor, alcançando 17% (um aumento face aos 16% de 2024)”, refere a associação.O consumo realizado por clientes estrangeiros representa 12% da faturação.Segundo a APCC, “o período pós-laboral também mantém um peso expressivo, com 38% dos clientes a optarem por fazer compras a partir das 18:00”.Ainda de acordo com a mesma nota, “a moda continua a ter o maior peso no total da faturação (34%), seguida dos supermercados (26%) e da restauração (11%)”.Entre estes três segmentos com maior peso, “o setor que registou maior crescimento foi o dos supermercados (em 2024 representaram 23%)”.A associação refere que o setor emprega mais de 350 mil trabalhadores, com os centros comerciais a receberem “mais de 650 milhões de visitas por ano”. .Pagamentos digitais impulsionam Black Weekend em Portugal com subida de 9,5%\n\n