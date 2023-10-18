Concorrência considera que não existe concentração no veículo imobiliário dos CTT gerido pela Sonae Sierra

A Autoridade da Concorrência considerou que não existe concentração de empresas no negócio da CTT Imo Yield (CIY), detida pelos CTT e que será gerida por uma entidade do universo empresarial da Sierra Investments, foi divulgado..Em comunicado, a Autoridade da Concorrência (AdC) anuncia que, em 17 de outubro, o Conselho de Administração deliberou "adotar uma decisão de inaplicabilidade à operação de concentração" sobre esta empresa, considerando que "não se encontra abrangida pelo procedimento de controlo de concentrações"..Em causa está a notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada recebida pela AdC, em setembro, sobre a CIY..A CIY é uma sociedade recentemente constituída e detida pelos CTT, que irá receber um conjunto de ativos imobiliários dos CTT e dos CTT Expresso - Serviços Postais e Logística e convertida num organismo de investimento alternativo imobiliário, que passará a ser gerido por uma entidade gestora que integra o universo empresarial da Sierra Investments..A criação de um "veículo de investimento inovador, estratégico e de longo prazo dedicado à gestão do património imobiliário dos CTT, que inclui cerca de 400 imóveis de logística, retalho e uso misto, distribuídos por todo o território nacional" foi anunciado pelos CTT e pela Sonae Sierra, em maio..Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT explicaram que "os ativos imobiliários detidos pelos CTT serão integrados neste veículo, pretendendo-se que continuem a ser integralmente consolidados pelos CTT"..Na altura, o grupo avançou que o portfólio é composto por 398 ativos, com mais de 240 mil metros quadrados de área bruta locável total, com uma avaliação acordada da transação de 139 milhões de euros.