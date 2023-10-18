DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Concorrência considera que não existe concentração no veículo imobiliário dos CTT gerido pela Sonae Sierra

Em causa está a notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada recebida pela AdC, em setembro, sobre a CIY.
Publicado a

A Autoridade da Concorrência considerou que não existe concentração de empresas no negócio da CTT Imo Yield (CIY), detida pelos CTT e que será gerida por uma entidade do universo empresarial da Sierra Investments, foi divulgado.

Em comunicado, a Autoridade da Concorrência (AdC) anuncia que, em 17 de outubro, o Conselho de Administração deliberou "adotar uma decisão de inaplicabilidade à operação de concentração" sobre esta empresa, considerando que "não se encontra abrangida pelo procedimento de controlo de concentrações".

Em causa está a notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada recebida pela AdC, em setembro, sobre a CIY.

A CIY é uma sociedade recentemente constituída e detida pelos CTT, que irá receber um conjunto de ativos imobiliários dos CTT e dos CTT Expresso - Serviços Postais e Logística e convertida num organismo de investimento alternativo imobiliário, que passará a ser gerido por uma entidade gestora que integra o universo empresarial da Sierra Investments.

A criação de um "veículo de investimento inovador, estratégico e de longo prazo dedicado à gestão do património imobiliário dos CTT, que inclui cerca de 400 imóveis de logística, retalho e uso misto, distribuídos por todo o território nacional" foi anunciado pelos CTT e pela Sonae Sierra, em maio.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT explicaram que "os ativos imobiliários detidos pelos CTT serão integrados neste veículo, pretendendo-se que continuem a ser integralmente consolidados pelos CTT".

Na altura, o grupo avançou que o portfólio é composto por 398 ativos, com mais de 240 mil metros quadrados de área bruta locável total, com uma avaliação acordada da transação de 139 milhões de euros.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt