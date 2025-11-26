Concorrência dá ‘luz verde’ a compra da AtoBe pela Brisa

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à compra, pela Brisa, da AtoBe – Mobility Technology, que fornece serviços para o ‘design’, fabricação e instalação de equipamentos que apoiam a cobrança de portagens e a mobilidade rodoviária.Segundo nota divulgada esta quarta-feira, 26, na sua página na internet, “em 25 de novembro de 2025, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, […] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, […] uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no território nacional ou numa parte substancial deste”.A operação de concentração consiste na aquisição pela Brisa – Autoestradas de Portugal do controlo exclusivo sobre a AtoBe – Mobility Technology.O Grupo Brisa, que tem sede em Portugal, opera no setor das infraestruturas rodoviárias e serviços rodoviários de mobilidade.A Brisa tem a cargo construção, manutenção e operação de concessões de autoestradas..Meo recorre para a Relação de Lisboa da coima de 84 milhões da AdC