Concorrência dá 'luz verde' à compra da Feérica pela Zelosodisseia e pela FCO

A Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma posição de não oposição à aquisição da Feérica - Fábrica de Equipamentos para a Segurança e Inovação Industrial, pela francesa François-Charles Oberthur (FCO) e pela portuguesa Zelosodisseia."Em 29 de outubro de 2025, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", lê-se no 'site' da entidade reguladora.A operação prevê que a FCO e a Zelosodisseia passem a deter conjuntamente a Feerica, empresa especializada em tecnologia de segurança avançada para bancos, caixas automáticas e transporte de valores.A FCO integra um grupo que atua, sobretudo, na impressão de papel fiduciário e proteção de valores, enquanto a Zelosodisseia desenvolve atividades de consultoria financeira, gestão e mediação imobiliária, sendo atualmente a única controladora da Feerica.