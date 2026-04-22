Concorrência italiana investiga Booking por suspeitas de favorecimento de alojamentos

A Autoridade Italiana da Concorrência (AGCM) está a investigar a plataforma das reservas ‘online’ Booking.com, suspeita de oferecer maior visibilidade aos prestadores de serviços de alojamento que pagam comissões mais elevadas, anunciou hoje o regulador.

Agentes da AGCM e membros da polícia financeira e aduaneira de Itália realizaram na terça-feira inspeções nas instalações da Booking.com Itália, indicou a autoridade num comunicado.

“A Autoridade Italiana da Concorrência abriu uma investigação sobre a Booking.com, a Booking.com International e a Booking.com (Itália) por práticas comerciais desleais”, segundo a mesma fonte.

A autoridade de concorrência considerou que a plataforma parece oferecer aos prestadores de alojamento aderentes ao programa “Parceiro Preferencial” uma melhor visibilidade nos resultados de pesquisa, destacando a qualidade e a relação qualidade-preço.

No entanto, “na opinião da Autoridade, a seleção para o programa “Parceiro Preferencial” parece basear-se em grande parte em critérios que favorecem os prestadores de alojamento que pagam comissões mais elevadas à Booking.com, em vez de se basear na qualidade da oferta”, indicou o comunicado.

“Consequentemente, a forma como estes prestadores são apresentados, associada às afirmações da Booking.com que destacam a qualidade, pode induzir os consumidores em erro, levando-os a acreditar que, em igualdade de circunstâncias, oferecem uma melhor relação qualidade-preço global do que os prestadores que não fazem parte do programa”, esclareceu a autoridade.

Isso poderia até levar os consumidores a reservar alojamentos cujo preço médio é mais elevado, segundo a mesma fonte.

A plataforma Booking.com está disponível em 45 idiomas, como o português.