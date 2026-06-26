Concorrência não se opõe à aquisição da HCI pela Visabeira

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à compra da HCI – Construções pela Visabeira, considerando que a operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência”, segundo uma nota no seu ‘site’.

Assim, Conselho de Administração da AdC deliberou “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”, uma vez que “a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

De acordo com a AdC, “a operação de concentração consiste na aquisição, pela Visabeira Construções, S.A, do controlo exclusivo sobre a empresa HCI – Construções, S.A., atualmente detida e controlada em conjunto pela Visabeira Construções e pela H-MBO, SGPS, S.A.”.

A HCI atua no setor da construção civil e obras públicas em Portugal.

O grupo Visabeira opera “em diversos setores em Portugal e a nível internacional, entre os quais telecomunicações, energia, tecnologia, construção, indústria, turismo, imobiliário e serviços”, lembrou a AdC.