Concorrência sem oposição à compra da IMGA pela Fidelidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) disse esta segunda-feira, 2, que tomou uma posição de não oposição à compra da IM Gestão de Ativos (IMGA) pela Fidelidade.

A decisão foi tomada em 27 de fevereiro, pelo Conselho de Administração da AdC, que deliberou “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”.

No entender da autoridade, a operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

Em 05 de janeiro, a Fidelidade informou o mercado da compra de 70% da IMGA, tornando-se na maior gestora privada independente de fundos de investimento mobiliário em Portugal. Com esta compra, os ativos sob gestão do grupo Fidelidade sobem para 25 mil milhões de euros.

A Fidelidade desenvolve atividade sobretudo no setor segurador e ressegurador, em Portugal e internacionalmente, encontrando-se ativa nos ramos vida e não vida.

Já a IMGA é uma sociedade portuguesa que "se encontra autorizada e registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários como sociedade gestora de organismos de investimento coletivo e que se dedica principalmente à gestão de fundos de investimento mobiliário em Portugal", segundo a AdC.