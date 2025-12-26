Concorrência valida compra de empresa da indústria dos gelados pela Unilever

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à operação de concentração da compra do controlo da UL Ice Cream Comercial pela TMICC (The Magnum Ice Cream Company) do grupo Unilever, foi anunciado.A decisão foi tomada esta semana, "uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste", refere a AdC.Em 03 de dezembro, a TMICC notificou a AdC da compra do controlo sobre a UL Ice Cream Comercial, numa operação que diz respeito ao negócio de gelados da Unilever.A operação de concentração consiste na aquisição, pela TMICC, "do controlo sobre a UL Ice Cream Commercial Lda., para a qual serão transferidas a atividade de comercialização e venda de gelados da Unilever Fima, Lda., e, indiretamente, a atividade de produção de gelados da Fima Olá – Produtos Alimentares", lê-se na informação hoje divulgada pela AdC.A TMICC integra o Negócio Global de Gelados do grupo Unilever e opera como unidade autónoma, sendo que este negócio é "atualmente controlado pela Unilever e está em processo de separação total dos outros grupos de negócios da Unilever (Cisão Global)", indica a AdC."Como parte da Cisão Global, o Negócio Global de Gelados irá integrar uma nova entidade cotada a ser constituída nos Países Baixos (Magnum Listco), que será a empresa-mãe da TMICC, com a expectativa de as suas ações serem admitidas à negociação em Amesterdão, Londres e Nova Iorque em meados de dezembro de 2025", de acordo com a Concorrência.Já a UL Ice Cream Comercial é a empresa para a qual serão transferidas a atividade de comercialização e venda de gelados da Unilever Fima e, indiretamente, a atividade de produção de gelados da Fima Olá. .Associação de consumidores saúda tribunal europeu que dá razão à AdC contra banca