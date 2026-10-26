Concursos de obras públicas afundam 29% até setembro para 6,2 mil milhões de euros

O investimento em infraestruturas públicas registou uma forte contração nos primeiros nove meses do ano. De acordo com os dados apresentados esta segunda-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), o montante total dos concursos de empreitadas lançados até ao final de setembro recuou 29% em termos homólogos, fixando-se nos 6,2 mil milhões de euros.

Esta quebra reflete-se igualmente no número de procedimentos iniciados. O Barómetro das Obras Públicas da associação setorial indica que, no período em análise, foram abertos 4.316 concursos públicos. O registo traduz uma redução de 30% quando comparado com os 6.196 processos contabilizados no mesmo intervalo de meses do ano passado.

O cenário de abrandamento é ainda mais acentuado no que toca à concretização dos negócios. Até setembro, o volume financeiro efetivamente adjudicado em contratos de empreitadas de obras públicas por via de concurso atingiu os 2,6 mil milhões de euros. O indicador representa uma derrapagem de 52% face ao valor registado no período homólogo anterior.

A associação setorial esclarece que esta quebra acentuada se deveu, em grande medida, a um efeito de base estatístico. No mesmo período do ano anterior, o indicador tinha sido inflacionado pela contratualização do primeiro troço da Linha ferroviária de Alta Velocidade, que ligará o Porto a Oiã, numa empreitada "avaliada em cerca de 1.700 milhões de euros".

Em contrapartida, as adjudicações realizadas através de ajuste direto ou consulta prévia apresentaram uma tendência de crescimento, disparando 32% face ao período homólogo para um total de 713 milhões de euros.

Ao analisar o panorama geral, o valor global dos contratos de empreitadas comunicados no Portal Base atingiu os 3,6 mil milhões de euros até ao final de setembro. Este montante agregado representa um recuo homólogo de 43% no volume de contratação pública.

A AICCOPN salienta que, apesar de a quebra ser fortemente justificada pelo impacto excecional do projeto da Alta Velocidade no ano anterior, o abrandamento do setor reflete um cenário de quebra estrutural que "tem vindo a agravar-se".