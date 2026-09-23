Concursos de obras públicas afundam 30% até agosto para 5,6 mil milhões de euros

Até ao final de agosto, o montante dos concursos de obras públicas caiu 30% em relação ao ano anterior, totalizando 5,6 mil milhões de euros, revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

Durante este período, foram promovidos 3.900 concursos públicos, uma redução de 30,3% em comparação com os 5.596 registados no mesmo período de 2025.

O valor dos contratos de empreitadas celebrados exclusivamente por concurso público fixou-se em 2,3 mil milhões de euros, marcando uma diminuição homóloga de 28%.

Por outro lado, os contratos celebrados por ajuste direto ou consulta prévia aumentaram 31%, atingindo 580 milhões de euros.

Considerando todos os contratos de empreitadas de obras públicas, o montante adjudicado nos primeiros oito meses de 2026 somou 3,1 mil milhões de euros, uma quebra de 20% face ao ano anterior.

A AICCOPN sublinha que os contratos realizados em agosto contribuíram para atenuar a quebra acumulada ao longo do ano.