A sustentabilidade financeira dos agricultores portugueses está sob forte pressão devido à subida dos custos de produção e à queda dos valores pagos na origem. O alerta foi transmitido diretamente ao Presidente da República, António José Seguro, durante uma audiência com o presidente da Confagri, Idalino Leão, e o secretário-geral da entidade, Nuno Serra.

Durante a reunião, a direção da confederação expressou o seu sobressalto perante o esmagamento das margens do setor, sublinhando que os produtores nacionais enfrentam uma "possível perda de rendimento" substancial. Segundo um comunicado da organização, esta conjuntura coloca em risco a viabilidade das explorações agrícolas, comprometendo seriamente a capacidade de investimento e a continuidade da produção.

Outra das grandes preocupações apresentadas diz respeito à desvantagem competitiva face ao mercado vizinho. A Confagri exigiu a equiparação dos custos do combustível agrícola e da energia aos praticados em Espanha, avisando que manter as disparidades atuais pode "enfraquecer a produção nacional" e agravar a dependência externa de bens alimentares.

A par dos custos operacionais, a confederação criticou a perda de centralidade política que o setor tem sofrido junto dos sucessivos governos. Com o debate sobre o próximo quadro financeiro da União Europeia no horizonte, a estrutura defendeu a criação de uma verba comunitária dedicada exclusivamente ao setor primário.

Ao sintetizar as prioridades levadas a Belém, Idalino Leão reforçou que o alívio nos fatores de produção e o apoio financeiro direto são as únicas soluções viáveis para ultrapassar a crise, considerando-as "duas decisões concretas para defender a produção nacional".