Confederação pede resposta europeia urgente para salvar indústria e competitividade

A confederação europeia European Entrepreneurs CEA-PME apelou esta sexta-feira, 19, para uma reposta europeia urgente para salvar a indústria e restaurar a competitividade da economia da União Europeia (UE).Em comunicado, a European Entrepreneurs CEA-PME, que diz representar 1,2 milhões de micro, pequenas e médias empresas (PME) e empresas de média capitalização (mid-caps), alerta que a Europa está “presa entre uma burocracia auto-derrotista, as imposições comerciais dos Estados Unidos e a ofensiva industrial chinesa”.Segundo a confederação, nos últimos três anos, milhares de empresas tornaram-se insolventes ou foram forçadas a deslocalizar atividade, resultando na perda de centenas de milhares de empregos industriais qualificados.Neste contexto, para a CEA-PME, “a reposta europeia tem sido demasiado lenta, excessivamente burocrática e insuficientemente robusta face à magnitude do desafio”, refere a informação disponibilizada.“A Europa continua a dispor de um mercado de 450 milhões de consumidores, de 'know-how' industrial e de talento. O que está em causa não é a falta de capacidade, mas a falta de decisão, de velocidade e de ação coordenada”, sublinha a confederação.Desta forma, a CEA-PME propõe uma agenda de emergência estruturada em cinco prioridades fundamentais, nomeadamente, competitividade e viabilidade das empresas, regras que protejam e não enfraqueçam as empresas, energia como pilar de competitividade, preferência europeia e uma política de inovação centrada nas PME e ‘mid-caps’.Neste sentido, a CEA-PME apela à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e aos Governos dos Estados-membros para que atuem de forma rápida, coordenada e pragmática, colocando a indústria europeia no centro das políticas económicas.A European Entrepreneurs CEA-PME é uma confederação europeia de associações de PME, fundada em 1992 e sediada em Bruxelas, Bélgica.