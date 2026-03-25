Confiança empresarial na Alemanha cai em março

A confiança empresarial na Alemanha caiu em março devido à guerra no Irão ter adiado qualquer esperança de recuperação da economia alemã, segundo o Ifo (instituto de pesquisa económica da Alemanha).

O índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha caiu para 86,4 pontos em março, contra 88,4 pontos em fevereiro.

As empresas na Alemanha estão mais pessimistas em relação ao que acontecerá nos próximos seis meses, mas mantêm a avaliação da sua situação atual.

A incerteza entre as empresas aumentou consideravelmente.

"A guerra no Irão congelou qualquer esperança de recuperação por enquanto", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa de confiança.

A confiança empresarial piorou novamente no setor industrial porque as expectativas das empresas industriais caíram muito e a avaliação da sua situação atual é menos favorável.

As indústrias que usam muita energia para produzir são as mais afetadas. No setor de serviços, a confiança empresarial piorou consideravelmente, especialmente no turismo e na indústria de logística.

No comércio, a confiança empresarial caiu devido a perspetivas significativamente mais pessimistas.

As expectativas dos comerciantes por grosso e a retalho caíram muito devido ao receio da população na Alemanha de um aumento da inflação. Na construção, a confiança empresarial piorou porque as expectativas caíram com uma intensidade não vista desde março de 2022.