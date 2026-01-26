Confiança empresarial na Alemanha mantém-se em janeiro

A confiança empresarial na Alemanha manteve-se em janeiro porque a economia alemã começa o ano com pouco impulso devido à deterioração no setor de serviços e apesar da melhoria no setor da indústria.

O índice de confiança empresarial na Alemanha como um todo do Instituto Alemão de Pesquisa Económica (Ifo) manteve-se em janeiro em 87,6 pontos, o mesmo valor que em dezembro.

As empresas avaliaram a situação atual um pouco melhor, mas reviram um pouco em baixa as expetativas para os próximos meses.

"A economia alemã começa o ano com pouco impulso", disse o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa de confiança empresarial.

O instituto Ifo elabora este indicador de confiança com 9.000 respostas mensais de empresas dos setores industrial, de serviços, de vendas e da construção.

A confiança empresarial subiu com força no setor da indústria transformadora porque as empresas consideraram que a situação atual é um pouco melhor e as expectativas são muito menos pessimistas.

No entanto, a utilização da capacidade caiu para 77,5%, contra 78,1%, e continua abaixo da média de longo prazo de 83,2%.

No setor de serviços, a confiança empresarial deteriorou-se porque a avaliação da situação atual e das expetativas piorou.

A carteira de pedidos e a confiança enfraqueceram no setor de logística.

A confiança empresarial também piorou muito no setor do turismo.

No setor do comércio, a confiança empresarial melhorou muito, tanto a retalho como por grosso, embora em ambos o indicador esteja abaixo da média de longo prazo.

No setor da construção, a confiança empresarial melhorou porque as empresas consideraram que a situação atual é melhor, embora as encomendas se mantenham fracas, especialmente na construção de edifícios.