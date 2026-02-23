Confiança empresarial na Alemanha melhora em fevereiro

A confiança empresarial na Alemanha subiu em fevereiro com a economia alemã a mostrar os primeiros sinais de recuperação com o impulso da indústria e dos serviços, foi anunciado esta segunda-feira, 23.

O Instituto de Pesquisa Económica da Alemanha (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha subiu para 88,6 pontos em fevereiro, contra 87,6 pontos em janeiro.

As empresas estão mais satisfeitas com a sua situação empresarial atual e também avaliaram mais positivamente as suas expectativas.

"A economia alemã mostra os primeiros sinais de recuperação", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, na apresentação da pesquisa de confiança.

A confiança empresarial melhorou no setor da indústria, com as empresas a considerarem a situação atual muito melhor, apesar de avaliarem mais negativamente as suas expectativas.

As empresas industriais alemãs disseram que as encomendas estão a evoluir positivamente e reviram em alta os seus planos de produção.

A confiança empresarial melhorou também no setor de serviços, sobretudo na logística.

No entanto, a confiança empresarial piorou no setor do comércio com os comerciantes a considerarem que a sua situação atual piorou, sobretudo os retalhistas.

A confiança empresarial também aumentou no setor da construção, embora os pedidos se recuperem lentamente.

O instituto Ifo elabora este indicador de confiança com as respostas de 9.000 empresas dos setores da indústria, dos serviços, do comércio e da construção.