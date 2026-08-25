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Confiança empresarial na Alemanha sobe em agosto pelo quarto mês consecutivo

O Instituto de Investigação Económica da Alemanha (Ifo) informou que o índice de confiança empresarial no país subiu para 88,8 pontos em agosto, face a 86,7 em julho.
Confiança empresarial na Alemanha sobe em agosto pelo quarto mês consecutivo
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A confiança empresarial na Alemanha aumentou em agosto, pelo quarto mês consecutivo, impulsionada pela redução da incerteza e pela recuperação da economia alemã, apesar da subida nos preços da energia.

O Instituto de Investigação Económica da Alemanha (Ifo) informou que o índice de confiança empresarial no país subiu para 88,8 pontos em agosto, face a 86,7 em julho.

As empresas estão mais satisfeitas com a sua situação atual e reviram as expectativas significativamente em alta, conforme indicam as 9.000 respostas de companhias dos setores da indústria transformadora, serviços, comércio e construção.

"A incerteza continuou a diminuir. Apesar de mais um aumento nos preços da energia, a economia alemã está a recuperar", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a análise.

No setor da indústria transformadora, o índice registou uma subida expressiva, uma vez que os executivos avaliaram a situação atual dos seus negócios como significativamente melhor, e as expectativas das empresas do setor também demonstraram menor ceticismo.

As empresas preveem um aumento da produção nos próximos três meses, mas continuam insatisfeitas com a situação dos pedidos.

No setor de serviços, a confiança empresarial também melhorou, pois as expectativas continuaram a aumentar e as empresas avaliaram a sua situação atual como mais favorável.

Os prestadores de serviços de TI mostraram-se mais otimistas em relação ao futuro, mas "a situação no setor de transporte e logística continua difícil", disse Fuest.

No comércio, a confiança empresarial também subiu, tanto no retalho como no grossista.

No setor de construção, o índice subiu porque as expectativas foram notavelmente menos pessimistas, mas as empresas do setor de construção avaliaram a sua situação atual como ligeiramente pior.

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