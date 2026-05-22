Confiança empresarial na Alemanha sobe em maio

A confiança empresarial na Alemanha subiu em maio, depois de ter caído em março e abril, porque a economia alemã se estabiliza por enquanto, embora a situação continue a ser frágil, foi anunciado esta sexta-feira, 22.

O Instituto de Pesquisa Económica da Alemanha (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha subiu em maio até 84,9 pontos, contra 84,5 pontos em abril.

"A economia alemã estabiliza-se por enquanto, embora a situação continue a ser frágil", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa.

A confiança empresarial melhorou em maio, pois as empresas consideram que a sua situação atual é melhor e também que melhoraram as suas expectativas para os próximos seis meses.

No setor industrial, a confiança empresarial melhorou um pouco devido ao facto de as empresas terem avaliado a sua situação atual de forma mais positiva.

No entanto, as expectativas das empresas industriais caíram mais e os novos pedidos diminuíram.

No setor dos serviços, a confiança empresarial melhorou consideravelmente com as expectativas para os próximos seis meses a recuperarem, depois de terem afundado nos dois meses anteriores.

Além disso, as empresas do setor dos serviços consideraram que a sua situação atual é um pouco mais favorável.

O clima nas empresas de logística e do setor turístico continua tenso, mas não é tão catastrófico como era em abril.

No comércio, a confiança empresarial subiu novamente porque as empresas veem a sua situação atual de forma mais favorável e são um pouco menos pessimistas em relação aos próximos meses.

"Entretanto, a situação continua difícil, uma vez que os gastos dos consumidores grossistas e retalhistas são baixos", diz o Ifo.

Na construção, a confiança empresarial caiu porque as empresas consideraram que sua situação atual é menos favorável e continuam céticas.