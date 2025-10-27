DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Confiança empresarial na Alemanha sobe em outubro

Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) informou que o índice de confiança empresarial em toda a Alemanha melhorou em outubro para 88,4 pontos, em comparação com os 87,7 pontos em setembro.
Alemanha, Espanha e França são os principais mercados externos da metalurgia nacional. LEONEL DE CASTRO/GLOBAL IMAGENS
A confiança empresarial subiu em outubro na Alemanha devido à melhoria das expectativas para os próximos seis meses, sobretudo no setor de serviços.

O Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial em toda a Alemanha melhorou em outubro para 88,4 pontos, em comparação com os 87,7 pontos em setembro.

O Ifo destacou que esta subida se deveu à melhora das expectativas para os próximos meses, no entanto, as empresas consideraram que sua situação atual é um pouco pior.

"As empresas mantêm a esperança de que a economia se recuperará no próximo ano", disse o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa de confiança empresarial.

O instituto Ifo elabora este indicador de confiança com 9.000 respostas mensais de empresas dos setores industrial, de serviços, de vendas e da construção.

No setor industrial, a confiança empresarial melhorou porque as empresas aumentaram as expectativas, mas estão menos satisfeitas com a situação atual.

A queda de novos pedidos parou, acrescentou o instituto Ifo.

A utilização da capacidade aumentou um ponto percentual, para 78,2%, mas está muito abaixo da média de longo prazo de 83,3%.

No setor de serviços, a confiança empresarial melhorou significativamente porque os prestadores de serviços estão menos céticos em relação aos próximos meses e porque também consideraram que a situação atual é um pouco melhor.

A confiança empresarial melhorou particularmente no turismo e nos serviços de tecnologia da informação.

No comércio, a confiança empresarial subiu porque as expectativas foram menos pessimistas, especialmente no comércio grossista.

Na construção, a confiança empresarial caiu um pouco porque as expectativas são mais pessimistas devido à falta de encomendas, que é um problema chave.

