Confiança empresarial na Alemanha sobe em setembro para máximo de mais de três anos

A confiança empresarial na Alemanha subiu em setembro, pelo quinto mês consecutivo, para um máximo em mais de três anos, apesar do encarecimento da energia e com o setor automóvel a passar por um período difícil, foi hoje anunciado.

O Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha subiu em setembro para 89,9 pontos, contra 88,8 pontos em agosto.

As empresas avaliaram a situação comercial atual de forma mais positiva e melhoraram as suas expectativas para os próximos seis meses, segundo as 9.000 respostas de companhias dos setores da indústria transformadora, serviços, comércio e construção que o Ifo entrevistou.

"A economia alemã continua a sua recuperação", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa.

No setor da indústria transformadora, a confiança empresarial voltou a subir devido à significativa melhoria das expectativas, sobretudo na indústria de equipamentos elétricos.

No entanto, as empresas consideraram que a situação atual era um pouco pior e continuam insatisfeitas com as carteiras de pedidos.

"A indústria automóvel está a passar por um período difícil", disse Fuest.

No setor de serviços, as empresas estão mais satisfeitas com a atividade atual e reviram em alta as suas expectativas.

No comércio, a confiança empresarial subiu porque as empresas avaliaram a situação atual de forma mais positiva e aumentaram as expectativas.

No entanto, os comerciantes estão muito cautelosos com o aumento da inflação.

No setor da construção, o índice manteve-se, porque as empresas estão um pouco mais satisfeitas com a situação atual, mas as suas expectativas são mais baixas.

A engenharia civil continua a ter um desempenho melhor do que a construção comercial e residencial.