Empresas

Confiança empresarial na Alemanha sobe em setembro para máximo de mais de três anos

O Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) informou que o índice subiu para 89,9 pontos, contra 88,8 pontos em agosto.
Confiança empresarial na Alemanha sobe em setembro para máximo de mais de três anos
Global Imagens
Publicado a

A confiança empresarial na Alemanha subiu em setembro, pelo quinto mês consecutivo, para um máximo em mais de três anos, apesar do encarecimento da energia e com o setor automóvel a passar por um período difícil, foi hoje anunciado.

O Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha subiu em setembro para 89,9 pontos, contra 88,8 pontos em agosto.

As empresas avaliaram a situação comercial atual de forma mais positiva e melhoraram as suas expectativas para os próximos seis meses, segundo as 9.000 respostas de companhias dos setores da indústria transformadora, serviços, comércio e construção que o Ifo entrevistou.

"A economia alemã continua a sua recuperação", comentou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa.

No setor da indústria transformadora, a confiança empresarial voltou a subir devido à significativa melhoria das expectativas, sobretudo na indústria de equipamentos elétricos.

No entanto, as empresas consideraram que a situação atual era um pouco pior e continuam insatisfeitas com as carteiras de pedidos.

"A indústria automóvel está a passar por um período difícil", disse Fuest.

No setor de serviços, as empresas estão mais satisfeitas com a atividade atual e reviram em alta as suas expectativas.

No comércio, a confiança empresarial subiu porque as empresas avaliaram a situação atual de forma mais positiva e aumentaram as expectativas.

No entanto, os comerciantes estão muito cautelosos com o aumento da inflação.

No setor da construção, o índice manteve-se, porque as empresas estão um pouco mais satisfeitas com a situação atual, mas as suas expectativas são mais baixas.

A engenharia civil continua a ter um desempenho melhor do que a construção comercial e residencial.

Confiança empresarial na Alemanha sobe em setembro para máximo de mais de três anos
Confiança empresarial na Alemanha sobe em agosto pelo quarto mês consecutivo
Alemanha
Ifo
confiança empresarial
Diário de Notícias
www.dn.pt