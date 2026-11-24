A confiança empresarial na Alemanha subiu em novembro, pelo sétimo mês consecutivo e para um máximo desde a primavera de 2023, foi hoje anunciado.

O instituto de pesquisa económica alemão (Ifo) informou esta terça-feira que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha subiu para 90,6 pontos em novembro, contra 90,1 pontos em outubro.

"A recuperação da economia alemã continua, embora careça de amplitude", disse o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar o indicador.

As empresas mostraram-se mais satisfeitas com a situação atual e também reviram em alta as expectativas, segundo as 9.000 respostas de companhias dos setores industrial, dos serviços, do comércio e da construção, que o Ifo inquiriu em novembro.

No setor industrial, a confiança empresarial piorou depois de seis aumentos consecutivos, pois as expectativas voltaram a cair para terreno negativo.

No entanto, a situação atual permaneceu praticamente inalterada.

No setor de serviços, a confiança empresarial melhorou porque as empresas mostraram-se mais satisfeitas com a situação atual e melhoraram muito as suas expectativas.

No setor de logística, a recuperação continuou, acrescenta o Ifo.

A confiança empresarial melhorou no setor comercial uma vez que os comerciantes avaliaram a situação atual e as perspetivas de maneira um pouco mais positiva.

O indicador aumentou no comércio a retalho, mas caiu no comércio por grosso.

No setor da construção, a confiança empresarial baixou um pouco devido a uma avaliação menos favorável da situação atual, mas as expectativas mostraram-se menos céticas.

O Ifo elabora o índice de confiança empresarial na Alemanha com as respostas dos empresários alemães para avaliar a visão destes sobre a situação e expectativas dos respetivos negócios.