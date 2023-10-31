Consórcio de três empresas assume liderança do movimento B Lab Portugal

Um consórcio formado pela Sair da Casca, Felicidad Collective e Maze vai assumir a liderança do B Lab Portugal, com cerca de 30 empresas portuguesas e várias multinacionais com operações no país.."A B Lab Europa, parte da rede global por detrás do movimento B Corp, anuncia hoje uma nova e entusiasmante fase para a liderança da B Lab Portugal. Um consórcio constituído por três empresas -- Sair da Casca, Felicidad Collective e Maze -- liderado por Laetitia Arrighi de Casanova, com mais de 25 anos de experiência no setor da consultoria, assume agora a liderança", indicou, em comunicado..O B Lab Portugal é um movimento composto por cerca de 30 empresas portuguesas e várias multinacionais com operação em Portugal..No total, representa mais de 10 indústrias e emprega quase três mil pessoas..Entre as empresas B Corp que fazem parte da comunidade portuguesa estão a Abreu Advogados, Symington, The Body Shop, Innocent Drinks, Too Good To Go, Code for All, Diverge, Go Parity, Corverflex e Heden.."Acreditamos que o movimento B Corp pode ser uma peça estratégica para impulsionar a mudança que precisa de acontecer. Este consórcio representa um marco significativo para o movimento B Corp em Portugal na nossa estratégia de consolidar uma comunidade vibrante, orgulhosa e ativa, reforçando a nossa credibilidade e a nossa influência", afirmou, citada na mesma nota, Laetitia Arrighi de Casanova..A rede sem fins lucrativos B Lab foi criada, em 2006, nos Estados Unidos, tendo-se estabelecido na Europa em 2015..A B Lab cria normas e programas que alterem o comportamento e a estrutura das empresas e mobiliza a comunidade para uma ação coletiva, "enfrentado os desafios mais críticos da sociedade"..Por sua vez, as B Corps são empresas verificadas pela B Labs, que cumprem um conjunto de padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade..As B Corps comprometem-se a trazer benefícios a todas as partes interessadas: colaboradores, clientes, comunidades e ambiente..No total, existem mais de 7 500 B Corps, que pertencem a mais de 160 indústrias em 90 países..Segundo os últimos dados disponíveis, esta comunidade cresceu 63% na Europa, em 2022, com 471 novas certificações, ultrapassando os 100 mil colaboradores..Os principais setores destas empresas são os serviços profissionais e técnicos (21%), retalho (14%), produtos manufaturados (12%), informação, comunicação e tecnologia (12%) e comércio B2B (10%)..Quase 70% destas empresas têm até 49 colaboradores e 3% têm mais de 1.000..A B Lab disponibiliza às empresas uma plataforma para medir o impacto nos seus colaboradores, bem como programas e iniciativas personalizadas, que envolvem empresas, organizações sem fins lucrativos, universidades, cidades, governos e sociedade civil, tendo em vista a transição para "um melhor sistema económico".