Consórcio privado entra na corrida à compra da TAP

Há um consórcio nacional a ser criado para entrar na corrida à privatização da TAP. Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da companhia e ex-consultor do Governo de António Costa para negócios com privados é um dos rostos do consórcio privado que está a ser criado para comprar a companhia aérea, avança o Jornal de Negócios.