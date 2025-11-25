Consórcio Atlantic Connect Group apresenta proposta para 85% da Azores Airlines

O consórcio formado por Tiago Raiano, Carlos Tavares, Paulo Pereira e Nuno Pereira — agora apresentado como Atlantic Connect Group — entregou no último dia útil concedido pelo júri do concurso a proposta vinculativa para adquirir 85% da antiga SATA Internacional/Azores Airlines, depois de acordos fechados com os sindicatos dos pilotos e do pessoal de cabine.O grupo afirma que a oferta “considera a atual situação financeira da empresa e incorpora a visão estratégica dos empresários”, apontando para uma orientação que visa a sustentabilidade da companhia e a consolidação da sua operação enquanto ativo estratégico para Portugal e para a Região Autónoma dos Açores. Com a entrega da documentação, o júri do concurso de privatização, presidido por Augusto Mateus, inicia a apreciação e elaboração do relatório final — procedimento que não é vinculativo.“O Atlantic Connect Group está disponível para, junto do Júri, prestar os esclarecimentos que venham a ser necessários, mantendo, nesta fase, a reserva pública adequada a um processo que se pretende rigoroso, isento e célere”, refere a nota do consórcio.A proposta surge num contexto com prazo fixado pela Comissão Europeia: Bruxelas deu ao Governo Regional até 31 de dezembro de 2025 para concluir a privatização da Azores Airlines, de modo a permitir uma injeção de capital na SATA Air Açores e preservar a ligação interilhas. A formalização da oferta coincide com o anúncio da Ryanair de que cessará voos para a Região Autónoma a partir de março do próximo ano, facto que potencia a importância estratégica de garantir a continuidade e a capacidade operacional de um operador nacional. .Consórcio pede adiamento do prazo para apresentar proposta de privatização da Azores Airlines \n\n