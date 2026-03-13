Consórcio da portuguesa Spotlite ganha contrato de oito milhões para monitorizar pontes no Brasil

A tecnológica portuguesa Spotlite anunciou a participação num consórcio vencedor de um contrato com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) do Brasil, avaliado em cerca de oito milhões, para a monitorização por satélite de 5.300 pontes em todo o território brasileiro.

O acordo prevê que mais de 100 engenheiros do DNIT tenham acesso a dados em tempo real sobre o estado destas infraestruturas, permitindo decisões de manutenção e intervenções programadas.

O consórcio inclui ainda as empresas SISCON e Única e aposta na análise de imagens de satélite e inteligência artificial para detetar deformações estruturais, movimentos de terreno e outros riscos sem necessidade de inspeções físicas permanentes. A solução destina‑se a acelerar a resposta a sinistros e a otimizar custos de manutenção através de manutenção preditiva e auditorias remotas.

Em Portugal, a Spotlite já presta serviços a entidades públicas e privadas e esteve recentemente envolvida no apoio às operações durante as tempestades de fevereiro.

“A solução que criamos permite que todos os gestores de infraestruturas críticas possam monitorizar, em tempo real, alterações milimétricas das mesmas”, afirmou Ricardo Cabral, CEO da Spotlite.

A tecnológica, fundada em Coimbra por Ricardo Cabral e Martino Correia, integra múltiplas fontes satelitais numa plataforma de observação da Terra concebida para transformar imagens em alertas automatizados e informação operacional.

O crescimento da procura por este tipo de serviços reforça a estratégia internacional da Spotlite, que visou a expansão para Europa, Estados Unidos e América do Sul.

Recorde-se que, em dezembro do ano passado, a Spotlite concluiu uma ronda seed de 3,5 milhões de euros, liderada pela Indico Capital Partners e Explorer Investments, com participação da Portugal Ventures e EDP Ventures, financiamento que a empresa diz destinar à aceleração da expansão e ao reforço das suas capacidades tecnológicas.