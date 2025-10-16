Consórcio que envolve a Galp inicia produção de petróleo em projeto offshore no Brasil

A Galp anunciou esta quinta-feira, 16 de outubro, através de comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que a plataforma móvel (FPSO) Bacalhau começou a produção na região pré-sal da bacia de Santos, no Brasil, no dia 15 de outubro de 2025. Esta unidade é uma das maiores a entrar em produção no Brasil, com uma capacidade de 220.000 barris por dia e reservas recuperáveis que devem ultrapassar os mil milhões de barris.O sistema inovador de Turbina a Gás de Ciclo Combinado (CCGT) da unidade permite uma intensidade de emissões de CO2 próxima de 9 kg por barril, cerca de metade da média da indústria. A Galp destaca que, após a fase de arranque e aumento da produção, "esta unidade irá contribuir com aproximadamente 40.000 barris por dia para a Galp uma vez atingido o nível de produção estável", o que representa um crescimento de produção superior a 30% em relação ao portefólio operacional atual.O Bacalhau é a 13.ª unidade da Galp implantada no pré-sal brasileiro desde 2010. O consórcio do projeto é liderado pela Equinor com 40% (operador), seguido pela ExxonMobil com 40% e pela Petrogal Brasil com 20% (sendo a Galp detentora de 70% e a Sinopec de 30%).A Galp reafirma a sua posição no mercado brasileiro e a importância deste projeto, que não só reforça a sua capacidade produtiva, mas também se alinha com os objetivos de redução de emissões..Moçambique não desiste de cobrar 168 milhões de euros em impostos à Galp