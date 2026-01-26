Constructel Visabeira compra grupo Aardvarc para apoiar crescimento no Reino Unido

A Constructel Visabeira anunciou esta terça-feira, 26, a compra do Aardvarc Group, que visa apoiar a próxima fase de crescimento no setor das infraestruturas energéticas do Reino Unido, sem adiantar valores da operação.

A subsidiária do grupo Visabeira, que tem atividade em serviços de infraestruturas de energia e telecomunicações, participada minoritariamente pela Goldman Sachs Alternatives, "concluiu um investimento estratégico no Aardvarc Group, um grupo de referência em serviços de infraestruturas energéticas no Reino Unido".

Este investimento "reforça a presença consolidada da Constructel Visabeira no mercado britânico, onde opera através da sua subsidiária MJ Quinn, empresa de referência no setor das infraestruturas de telecomunicações e energia no Reino Unido".

Segundo a Constructel Visabeira, "a integração do Aardvarc Group nesta robusta plataforma do Reino Unido cria oportunidades significativas de colaboração, sinergias operacionais e partilha de melhores práticas".

O Aardvarc Group "continuará a operar com o seu foco especializado, marca própria e equipa de gestão dedicada", adianta a Constructel, referindo que aquela empresa, fundada em 2006 com sede no Reino Unido, "construiu uma sólida reputação na prestação de serviços de engenharia elétrica de média e alta tensão, incluindo ligações à rede, trabalhos em subestações, execução de projetos chave-na-mão e soluções especializadas de aparelhagem de comutação".

Com a nova estrutura acionista, o grupo Aardvarc vai beneficiar "de investimento direcionado, maior escala e da experiência operacional da MJ Quinn e da Constructel Visabeira, bem como de capacidades complementares e maior cobertura de mercado".

O presidente executivo (CEO) da Constructel Visabeira, Nuno Marques, citado em comunicado, manifesta-se muito satisfeito com a entrada do Aardvarc Group na "família Construcel".

Esta compra "representa um marco significativo e uma importante conquista para a nossa empresa, reforçando o nosso compromisso de longo prazo com o crescimento e a expansão da nossa presença no Reino Unido", prossegue o gestor.

"A história, os valores e os objetivos estratégicos do Aardvarc Group, apoiados por uma equipa de profissionais altamente qualificados e comprometidos com a excelência, estão perfeitamente alinhados com os princípios e valores da Constructel Visabeira", assevera Nuno Marques.

O responsável salienta que a integração do grupo complementa a MJ Quinn, "acrescentando competências especializadas em alta tensão e reforçando ainda mais as (...) capacidades conjuntas ao longo da cadeia de valor da energia e eletricidade".

Por sua vez, Ian Monk, em representação do Conselho de Administração do Aardvarc Group, citado também em comunicado, sublinha "a integração na Constructel Visabeira e a parceria com a MJ Quinn, uma empresa de infraestruturas energéticas altamente respeitada no Reino Unido", que representam "um forte alinhamento estratégico para o grupo.

"Esta parceria reforça a nossa capacidade de investir nas nossas pessoas e competências, continuando a disponibilizar soluções de engenharia de elevada qualidade aos nossos clientes", remata.